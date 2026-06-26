2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye (Filenin Sultanları) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye 2. hafta maçlarında kendi evimizde 4'te 4 yaptı. 3. hafta maçları için heyecan bir hayli yüksek... Voleybolseverler mücadeleleri beklerken sıkça gelen soru "Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

8 Temmuz 2026

06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz 2026

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026

09.30 Tayland-Türkiye

Mücadeleler TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.