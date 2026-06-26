2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye (Filenin Sultanları) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü etabı yakın zamanda başlayacak. Filenin sultanlarının ilk rakibi Polonya olacak. 6. sırada yer alan milliler 4 maçı da alıp liderliğe uzanmak isterken vatandaşlar da "Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
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2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye 2. hafta maçlarında kendi evimizde 4'te 4 yaptı. 3. hafta maçları için heyecan bir hayli yüksek... Voleybolseverler mücadeleleri beklerken sıkça gelen soru "Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
8 Temmuz 2026
06.00 Polonya-Türkiye
10 Temmuz 2026
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 2026
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026
09.30 Tayland-Türkiye
Mücadeleler TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ