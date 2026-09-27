2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi...
2026-HMGS/2 sınavı bugün gerçekleşti. Sınavdan çıkan adaylar sonuç tarihini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki ÖSYM tarafından 2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2026-HMGS/2 sınavı saat 12.15'te sona erdi. Sınavın bitişi ile birlikte sonuç tarihi araması hızlandı. Adaylar tam tarihi öğrenmek için "2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2026-HMGS/2 sonuçları 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ