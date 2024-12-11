2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupası'nın nerede yapılacağı belli oldu
Son dakika gelişmesi... FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahiplerini belirledi. 2030 Dünya Kupası, İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da yapılacak.
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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın çevrimiçi gerçekleştirilen olağanüstü kongresine, başkan Gianni Infantino ile üye federasyonların temsilcileri katıldı.
Gianni Infantino, kongrede 2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz'in, 2034 Dünya Kupası'na ise Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Ayrıca Dünya Kupası'nın 100. yılı dolayısıyla 2030 Dünya Kupası'ndaki 3 maçın Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacağı kaydedildi.