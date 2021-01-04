21 kulübe 3.6 milyar TL harcama izni çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin devre arası transfer dönemine ilişkin harcama limitlerini açıkladı.

Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Yüzde 15'lik sapmayla birlikte açıklanan takım harcama limitleri toplamı 3.6 milyar liraya yükseldi. En çok limite sahip olan kulüp Galatasaray olurken onu sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir takip etti.

En az harcama limitine sahip takım ise 69 milyon lira ile Kayserispor oldu.

Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle: