24’üncü şampiyonluk 250 milyon TL getirdi

Emre ERGÜL

Ve Trendyol Süper Lig 2023-2024 şampiyonu belli oldu… Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, 24’üncü kez mutlu sona ulaştı. Şampiyonluğunu ilan eden Cimbom, 250 milyon TL’ye (7.75 milyon dolar) yakın bir geliri de kasasına koydu. Sarı kırmızılılar, daha lige başlarken, 115 milyon TL civarında bir parayı garantilemişti:

-Cimbom, lige katılım bedeli olarak 38 milyon 30 bin TL aldı.

-Bir takım, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin TL alıyor. G.Saray da 23 şampiyonluğu karşılışında 77 milyon 625 bin TL şampiyonluk payı bedeli elde etti. 38’inci haftanın sonunda 102 puana ulaşan Cimbom, 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Her galibiyet 2 milyon 488 bin TL, her beraberlik de galibiyet priminin yarısını getiriyor. G.Saray, 33 galibiyetle 82 milyon 104 bin TL; 3 beraberlikle de 3 milyon 732 bin TL kazandı.

Lige katılım, şampiyonluk payı bedeli ve performans primiyle 201 milyon 491 bin TL’ye ulaşan G.Saray, pazar gecesi oynanan son maçın ardından da 40 milyon TL’lik şampiyonluk primine de sahip oldu.

Yayıncı kuruluş Bein Sports’a göre, Galatasaray’ın elde ettiği 250 milyon TL’ye yakın gelir, 20 takım arasında dağıtılacak toplam yayın gelirinin de yaklaşık yüzde 12’sine denk geliyor. G.Saray bu sene Şampiyonlar Ligi’nde de 29 milyon 300 bin euro gelir elde etmişti. Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı olarak 14 milyon euro alan sarı kırmızılılar, katsayı sıralamasında 25’inci basamakta yer aldığı için 9 milyon 96 bin euro da gelir elde etti. Manchester United galibiyeti ile beraber 2 milyon 800 bin euroyu kasasına koyan sarı kırmızılılar, beraberlik havuzundan ise 244 bin 737 euro aldı.

Grubu üçüncü tamamlayan Galatasaray, Avrupa macerasına Avrupa Ligi’nde devam etti. Avrupa Ligi Play Off Turu primi olarak 500 bin Euro daha kazanan sarı kırmızılılar, 2023/2024 sezonunda Avrupa’dan toplam 29 milyon 300 bin 737 euro kasasına koydu. Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne playofflardan katılacak.