25 yıllık bir devrin sonu! Thomas Müller, Bayern Münih'ten ayrılıyor

Almanya futbolunun sembol isimlerinden Thomas Müller, sezon sonunda Bayern Münih ile yollarını ayıracağını açıkladı. 25 yıllık Bayern kariyerine veda etmeye hazırlanan Müller, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı.

"Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl, bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu" diyen Müller, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği kulübe duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Müller "Kulüp ve harika taraftarlarımızla özel bağımız her zaman kalacak. Gelecek haftalarda lig şampiyonluğunu Münih'e geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hadi birlikte yapalım" sözleriyle Bayern camiasına teşekkür etti.

743 maç, 247 gol, 273 asist

2000 yılında Bayern Münih altyapısına katılan Thomas Müller, 2008’de A takıma yükselmişti. Kariyeri boyunca sadece Bayern Münih forması giyen 35 yaşındaki yıldız, kulüp tarihinde en fazla resmi maça çıkan oyuncu konumunda.

Şu ana dek çıktığı 743 maçta 247 gol atan ve 273 asist yapan Müller, 12 Bundesliga şampiyonluğu, 6 Almanya Kupası, 8 Almanya Süper Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa ve 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile toplam 32 kupa kazandı.

Dünya Kupası kazananlar arasında

Müller, sadece kulüp düzeyinde değil, milli takımda da önemli başarılara imza attı. 2014 yılında Almanya'nın kazandığı FIFA Dünya Kupası’nda kilit rol üstlenen tecrübeli oyuncu, 131 milli maçta 45 gol kaydetti.

Thomas Müller’in sezon sonunda kariyerine nerede devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı. Ancak futbola veda etmese de, Bayern Münih'teki eşsiz yolculuğu artık son düzlüğe girmiş durumda.