17 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı “İznik Ultra”da geri sayım başladı. 19-21 Nisan tarihlerinde 8. kez düzenlenecek yarışa 26 ülkeden binin üzerinde sporcu katılıyor. Sporcular, 140, 90, 50,30 ve 15km’lik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Etkinlik 5 kilometrelik İznik Tarihi Kent Koşusu ile sona erecek.

Macera Akademisi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi’nin desteğiyle tam bir koşu festivali olmaya hazırlanan İznik Ultra Maratonu’nu özel sektör de destekliyor.

İlk kez 2012’de 87 yarışmacıyla düzenlenen İznik Ultra, bugün katılım açısından 10 kattan fazla büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlar Türkiye’deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor. Bu yılki yarışlara binin üzerinde yarışmacı bekleniyor. 160 kilometrelik İznik Ultra Maratonu ile başlayacak olan ultra yarışlar, ertesi gün koşulacak 90 kilometrelik Orhangazi Ultra Maratonu, 55 kilometrelik Narlıca Dağ Maratonu, 35 kilometrelik Göllüce patika koşusu,20 kilometrelik Derbent patika koşuları ile devam edecek. Pazar günü 5 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu ve 4-12 yaş arası çocuk koşusu yapılacak. Ardından gerçekleşecek ödül töreni ile sona erecek. İznik Ultra parkurları yüzde 85 toprak yollarda koşulacak.

Yarışlarda bu yıl ilk kez İznik Ultra 160K parkurunda 4 kişilik takımlardan oluşan bayrak yarışı da gerçekleşecek. Tüm yarışların ödül töreni 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 12.00 da İznik Milli İrade Meydanı’nda (Eski belediye önü) gerçekleşecek. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Ülkemizin en önemli etkinlikleri arasında yer alan İznik Ultra Maratonu bu yıl ulusal ve uluslararası düzeyde binlerce sporcuya ev sahipliği yapacak. Ayrıca tarihi eserlerin arasından yarışmacılar 5 kilometrelik İznik Tarihi Kent Koşusu ile muhteşem atmosferde koşma şansı yakalayacak. Ben bu vesile ile herkesi bu heyecanı, bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum ” dedi.