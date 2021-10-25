2.7 milyar TL’lik derbi

Süper Lig’de 10. haftanın kapanış maçı bu akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Bu önemli 90 dakika öncesi ezeli rakipler, takım değerleriyle öne çıkıyor. Beşiktaş 126 milyon Euro, Galatasaray ise 110 milyon Euro ile Süper Lig’in en değerli takımları arasında yer alıyor. İki takımın toplam değeri 2.7 milyar TL’yi bulurken, Kartal’da Miralem Pjanic 18 milyon Euro, Aslan’da ise Marcao 10.5 milyon Euro değeriyle takımlarının en değerli isimleri arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ EN DEĞERLİ 11

Pjanic - 18 milyon Euro

Larin - 11.5 milyon Euro

Ghezzal - 11 milyon Euro

Batshuayi - 10 milyon Euro

Ersin - 8.5 milyon Euro

Rosier - 7.5 milyon Euro

Teixeira - 6.5 milyon Euro

Souza - 6.5 milyon Euro

N’Koudou - 5.5 milyon Euro

Salih - 4.3 milyon Euro

Montero 4 milyon Euro

GALATASARAY EN DEĞERLİ 11

Marcao - 10.5 milyon Euro

Cicaldau - 9 milyon Euro

Nelsson - 7 milyon Euro

Assunçao - 7 milyon Euro

Aanholt - 6.5 milyon Euro

Kerem - 6 milyon Euro

Mohamed - 6 milyon Euro

Taylan - 5.5 milyon Euro

Morutan - 5 milyon Euro

Berkan - 5 milyon Euro

Luyindama - 4.9 milyon Euro

Galatasaray kar, Beşiktaş zarar açıkladı

İki takımın 2021 haziran-ağustos ayına ait finansal sonuçlarında Galatasaray kar ederken, Beşiktaş zarar açıklamıştı. 2020’nin aynı döneminde 39.5 milyon TL zarar açıklamayan Galatasaray, bu sene ise 37 milyon TL ile kar yaptığını duyurdu. Beşiktaş ise önceki yıl 40.4 milyon TL’lik zararın ardından bu sene de 6.14 milyon TL’lil zarar bildirdi.

Nef’ten 72 milyon TL, Vodafone’den 70 milyon TL

Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, sponsorluk anlaşmaları arasında en önemli gelirlerinden biri tartışmasız stat isim haklarından aldıkları bedeller. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde 5 artı 5 yıllık anlaşma yaptığı Nef ile senelik 72 milyon TL’lik sözleşme imzaladı. Beşiktaş ise Vodafone’den yıllık 70 milyon TL’yi kasasına koyuyor.

ARALARINDAKİ SON 10 MAÇ

24.09.2016 Beşiktaş-Galatasaray: 2-2

27.02.2017 Galatasaray-Beşiktaş: 0-1

02.12.2017 Beşiktaş-Galatasaray: 3-0

29.04.2018 Galatasaray-Beşiktaş: 2-0

02.12.2018 Beşiktaş-Galatasaray: 1-0

05.05.2019 Galatasaray-Beşiktaş: 2-0

27.10.2019 Beşiktaş-Galatasaray: 1-0

15.03.2020 Galatasaray-Beşiktaş: 0-0

17.01.2021 Beşiktaş-Galatasaray: 2-0

08.05.2021 Galatasaray-Beşiktaş: 3-1