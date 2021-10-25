2.7 milyar TL’lik derbi
Vodafone Park’ta bu akşam kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş ile Galatasaray’ın takım değerleri 236 milyon Euro’yu aşıyor. Kartal’da Pjanic, 18 milyon Euro, Aslan’da da Marcao 10.5 milyon Euro’luk piyasa değeriyle ilk sırayı alıyor.
Süper Lig’de 10. haftanın kapanış maçı bu akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Bu önemli 90 dakika öncesi ezeli rakipler, takım değerleriyle öne çıkıyor. Beşiktaş 126 milyon Euro, Galatasaray ise 110 milyon Euro ile Süper Lig’in en değerli takımları arasında yer alıyor. İki takımın toplam değeri 2.7 milyar TL’yi bulurken, Kartal’da Miralem Pjanic 18 milyon Euro, Aslan’da ise Marcao 10.5 milyon Euro değeriyle takımlarının en değerli isimleri arasında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ EN DEĞERLİ 11
Pjanic - 18 milyon Euro
Larin - 11.5 milyon Euro
Ghezzal - 11 milyon Euro
Batshuayi - 10 milyon Euro
Ersin - 8.5 milyon Euro
Rosier - 7.5 milyon Euro
Teixeira - 6.5 milyon Euro
Souza - 6.5 milyon Euro
N’Koudou - 5.5 milyon Euro
Salih - 4.3 milyon Euro
Montero 4 milyon Euro
GALATASARAY EN DEĞERLİ 11
Marcao - 10.5 milyon Euro
Cicaldau - 9 milyon Euro
Nelsson - 7 milyon Euro
Assunçao - 7 milyon Euro
Aanholt - 6.5 milyon Euro
Kerem - 6 milyon Euro
Mohamed - 6 milyon Euro
Taylan - 5.5 milyon Euro
Morutan - 5 milyon Euro
Berkan - 5 milyon Euro
Luyindama - 4.9 milyon Euro
Galatasaray kar, Beşiktaş zarar açıkladı
İki takımın 2021 haziran-ağustos ayına ait finansal sonuçlarında Galatasaray kar ederken, Beşiktaş zarar açıklamıştı. 2020’nin aynı döneminde 39.5 milyon TL zarar açıklamayan Galatasaray, bu sene ise 37 milyon TL ile kar yaptığını duyurdu. Beşiktaş ise önceki yıl 40.4 milyon TL’lik zararın ardından bu sene de 6.14 milyon TL’lil zarar bildirdi.
Nef’ten 72 milyon TL, Vodafone’den 70 milyon TL
Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, sponsorluk anlaşmaları arasında en önemli gelirlerinden biri tartışmasız stat isim haklarından aldıkları bedeller. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde 5 artı 5 yıllık anlaşma yaptığı Nef ile senelik 72 milyon TL’lik sözleşme imzaladı. Beşiktaş ise Vodafone’den yıllık 70 milyon TL’yi kasasına koyuyor.
ARALARINDAKİ SON 10 MAÇ
24.09.2016 Beşiktaş-Galatasaray: 2-2
27.02.2017 Galatasaray-Beşiktaş: 0-1
02.12.2017 Beşiktaş-Galatasaray: 3-0
29.04.2018 Galatasaray-Beşiktaş: 2-0
02.12.2018 Beşiktaş-Galatasaray: 1-0
05.05.2019 Galatasaray-Beşiktaş: 2-0
27.10.2019 Beşiktaş-Galatasaray: 1-0
15.03.2020 Galatasaray-Beşiktaş: 0-0
17.01.2021 Beşiktaş-Galatasaray: 2-0
08.05.2021 Galatasaray-Beşiktaş: 3-1