3 yıl sonra bir ilk! Türkiye-Macaristan maçlarının statları belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynayacağı maçların statları ve tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, eşleşmenin ilk maçı 20 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul’daki RAMS Park’ta gerçekleştirilecek. Bu karşılaşma, A Milli Takım’ın yaklaşık üç yıl sonra İstanbul’da futbolseverlerle yeniden buluşmasını sağlayacak.

Rövanş mücadelesi ise 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak. Her iki maç da TSİ 20.00’de başlayacak.

A Milli Takım, bu kritik play-off eşleşmesini geçmesi durumunda, UEFA Uluslar Ligi’nde bir üst tura yükselme hakkı kazanacak. Teknik direktör ve oyuncular, İstanbul’daki taraftar desteğinin ilk maçta avantaj yaratacağına inanıyor.

Macaristan ile oynanacak bu iki önemli karşılaşma, hem A Milli Takım’ın turnuvadaki kaderini belirleyecek hem de futbolseverlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak. Taraftarlar, İstanbul’daki maça yoğun ilgi gösterirken rövanş mücadelesi de zorlu bir deplasman olarak öne çıkıyor.