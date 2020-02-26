325 milyon dolar kazandığı tenise veda etti

26 Şubat 2020

Ceyhun KUBURLU

Rus tenisçi Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktığını açıkladı. Maria Sharapova kararını Vogue ve Vanity Fair dergileri için kaleme aldığı yazıda kamuoyuna duyurdu. Sharapova, özellikle omzundan geçirdiği sakatlıkların ardından, "vücudunun dikkatini dağıttığını" söyledi.

Kariyerinde tek kadınlarda 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, dünya sıralamasında 373. sıraya kadar gerilemişti. Sharapova’nın bugüne kadar tenisten toplam 325 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. Bu paranın önemli bir bölümünü kazandığı ödüller ve marka iş birliklerinden elde eden Sharapova, bu alanda Serena Williams’tan hemen sonra geliyor.

Forbes’a göre Williams’ın toplam kazancı 350 milyon dolar. Sharapova’nın en büyük sponsorları ise UBS, Nike ve Porsche oldu. Rus tenisçinin 2019 yılında 20 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.