36. The Bodrum Cup, tüm denizciler anısına başladı

The Bodrum Cup'ın 36. yılında düzenlenen yarışlar, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden Arif Yılmaz ve denizcilik dünyasında kaybedilen tüm isimlerin anısına denize çelenk bırakılmasıyla başladı. Bodrum’un denizcilik kültürüne önemli katkılar sağlayan The Bodrum Cup, bu yıl da heyecan dolu bir yelken yarışına ev sahipliği yapıyor.

Arif Yılmaz, saygı ve minnetle anıldı

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Onursal Başkan Erman Aras, Türkiye İş Bankası Özel Bankacılık Müdürü Tuba Tepret ve birçok önemli isim törende hazır bulundu. Muğla Valisi Dr. İdris Aybıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci gibi yerel yöneticiler de etkinliğe katılarak denizciliğin önemine vurgu yaptı. Yarış, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin geri sayımı başlatmasıyla başladı ve ardından Maximiles Black Bodrum-Karaada Etabı'nın startı verildi.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Arif Yılmaz’ın hatırasını anarak, yarışların bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese minnet ve saygılarını sundu. Maximiles Black’in ikinci kez isim sponsoru olduğunu belirten Uysal, “Bodrum-Karaada Etabı’nı da Maximiles Black ile düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Diğer dört yarış günü de Türkiye’nin en önemli kurumları ile gerçekleştirilecek. Bu sponsorluklar, Bodrum ve The Bodrum Cup için büyük bir değer taşıyor” dedi.

Uysal, yarışlarda adaletin sağlanması için yıllardır kullanılan rating sistemine dikkat çekerek, “Sıfır toleransla uygulayacağımız bu sistem sayesinde hak edenin kazanacağına inanıyoruz. 36 yılda 907 farklı yat yarışlarımıza katıldı ve bu yıl 23 yeni yat ilk kez bizimle yarışıyor. The Bodrum Cup emin adımlarla büyümeye devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.

İş Bankası’ndan yelken sporuna destek

Yarışın ana sponsorlarından Türkiye İş Bankası adına açıklama yapan Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter, İş Bankası’nın sadece bankacılık değil, sosyal, kültürel ve çevresel sorumluluk projelerinde de yer aldığını vurguladı. İlter, “Maximiles Black The Bodrum Cup, Bodrum'un doğal güzelliklerinin korunmasına dikkat çeken ve uluslararası alanda saygın bir etkinlik haline gelen bir yelken yarışıdır. Organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. İlk yarışta tüm yelkencilere bol rüzgâr diliyorum” dedi.