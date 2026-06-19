37 yaşındaki Caner Erkin futbol kariyerini noktaladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkin, futbola duyduğu sevginin kariyeri boyunca yaşadığı tüm başarı ve zorlukların temelinde yer aldığını belirterek, "Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerinde Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor formalarını giyen Caner Erkin, Türk futbolunun son dönemdeki en istikrarlı sol beklerinden biri olarak öne çıktı.

A Milli Futbol Takımı formasını 62 kez terleten Erkin, kariyeri boyunca 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa ve 3 Rusya Kupası şampiyonluğu yaşayarak toplam 9 kupa kazandı.