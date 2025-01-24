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4 Şubat'taki Beşiktaş-Kırklarelispor maçının oynanacağı saha değişti

Beşiktaş, 4 Şubat Salı günü Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor'la yapacağı karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

AA
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Beşiktaş, 4 Şubat Salı günü Kırklarelispor'la yapacağı karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, değişikliğin sebebinin Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları olduğu belirtildi.