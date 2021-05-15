40 milyon liralık kupa

Ceyhun KUBURLU

Şampiyonluk için nefesler tutuldu tüm Türkiye saat 20.30’da başlayacak maçlara kilitlendi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında olduğu akşamda kupayı kaldıracak takım sadece şampiyonluk primi olarak 40 milyon lira kazanacak. Buna şampiyonlar Ligi, sponsorluklar, lisanslı ürün satışları da eklenince toplam gelir 1 milyar lirayı bulacak.

Kulüpler bir sezon boyunca yayın gelirlerinden toplam 2.8 milyar liraya yakın para kazanacak. Galibiyet, beraberlik, ilk 6’ya girme parası ve eski şampiyonluklar için alınacak rakamlar kulüplerin kasasını da dolduracak. Burada aslan payını şampiyon olan kulüp kazanacak. Şampiyon olan kulübün kasasına yayın gelirlerinden 200 milyon lira girecek. Şampiyonlar Ligi’ne direk katılınması durumunda 400 milyon lira da UEFA’dan para kazanacak. Sponsorluklar ve ticari gelirler 250 milyon lirayı buluyor. Diğer gelir kalemleriyle 3 kulüpten hangisi şampiyon olursa olsun yaklaşık 1 milyar liralık bir gelire ulaşılacak.

Yayın gelirleri nasıl dağılıyor?

Katılım Payı: 36 milyon TL

Galibiyet: 2 milyon 250 bin TL

Beraberlik: 1 milyon 125 bin TL

Şampiyonluk: 40 milyon TL

2’ncilik: 32 milyon TL

3’üncülük: 24 milyon TL

4’üncülük: 16 milyon TL

5’incilik: 8 milyon TL

6’ncılık: 3 milyon TL

Eski şampiyonluk başına: 3.6 milyon TL