450 kilometrelik 'Ata’ya Saygı Turu’ tamamlandı

Humanis, kurum içinde kurduğu Humanis Bisiklet Kulübü (HBK) ile 10 Kasım’da anlamlı bir tura imza attı.

Ticari Operasyonlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, “iHub’da Humanis Bisiklet Kulübü (HBK) üyesi arkadaşlarıma teslim ettiğim bayrağın Anıtkabir’de dalgalanması bana gurur verdi” diyerek tur hakkındaki düşüncelerini paylaşmaya başladı. Kurum içerisinde bisiklet sporunu hayatın bir parçası haline getirmek ve bütünsel sağlığı teşvik etmek amacıyla haziran ayında kurulan kulüp için Dr. Yalçın Yaşin, “Bisiklet kulübümüz sağlıklı yaşama teşvik etmekle kalmıyor, bölümlerarası arkadaşlık bağlarının da kurulmasını sağlıyor” dedi. İstanbul – Bostancı’dan başlayıp Ankara’ya kadar süren tur için, “İki gün boyunca 450 kilometre pedal çevirmek için fiziksel gücün ve yeterliliğin yanı sıra, güçlü dayanışma ruhu da gereklidir.” diyen Dr. Yaşin, tura katılan arkadaşlarının yaşadıklarını ilgiyle izlediğinin altını çizdi. Yol boyunca rampalarda birbirilerini desteklemelerinden çok etkilendiğini belirten Dr. Yaşin, “Bu tur, kurum içerisinde yerleşmesini arzuladığımız takım çalışması ruhunun bir yansıması oldu” diyerek sözlerini noktaladı.

Yaşlanmak bir engel değil

Turda 40 – 50 yaş grubu veteran üyelerin güçlü bir performans gösterdiğini ve bu yaş kesiminin gençlere motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Ticari Operasyonlar Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, bisiklet kültürünün güçlü olduğu Danimarka’da orta ve ileri yaş grubu yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmadan söz etti. Bisiklete binme alışkanlığı olanların, olmayanlara kıyasla tip 2 diyabet riskinin %20 daha düşük olduğu görüldüğünden bahseden Dr. Yalçın Yaşin, “Uzun süreli sürüşlerin riski azaltmak açısından kısa sürüşlere göre daha faydalı olduğu vurgulanıyor” dedi. Humanis Bisiklet Kulübü’nde artık uzun süreli sürüşlerin teşvik edilerek kurum içerisinde sağlıklı yaşamın artacağından bahseden Dr. Yaşin, “Araştırmacılar geç yetişkinlik döneminde tip 2 diyabet gelişimini önlemek için, orta ve ileri yaş gruplarını ulaşım ve eğlence amaçlı bisiklet sürmeye teşvik etmenin, halk sağlığını geliştirmede faydalı olduğu yorumunu yapıyor” diyerek bisiklet sporu ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkiden söz etti.

“Gurur duyuyorum”

8 Kasım’da Bostancı Sahili’nden başlayıp 450 kilometrenin ardından 9 Kasım’da son bulan turun ardından tüm ekibin 10 Kasım’da Anıtkabir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Teknik Operasyonlar Genel Müdürü Fatih Elay, “Fabrikamızdan insan bedeninin sınırlarını zorlayan yolculuk henüz bitti. Fakat arkadaşlarımız yeni anma turları için şimdiden antrenmanlarına başlayacağını söyledi” 2025 yılında yapılacak 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Turu ve 30 Ağustos Zafer Turu için hazırlıklara başladıklarını belirtti.