4,6,7 ve 8 maddeler geçti: Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimine tam yetki!

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurulu’nda kritik maddeler oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda görüşülen 4, 5, 6, 7 ve 8. maddeler, üyelerin büyük kısmının onayıyla geçti.

Bu kararlarla birlikte Başkan Sadettin Saran önderliğindeki Fenerbahçe Yönetim Kurulu, kulübe ait taşınmazlar, yatırım projeleri ve ortaklık konularında geniş yetkilere sahip oldu.

Seçimli kongrede reddedilmişti

Bir önceki Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’da, aynı maddeler üyeler tarafından onaylanmamıştı.

O dönemki ret kararının, kulüp içi dengeler nedeniyle Ali Koç yönetimine yönelik bir protesto olarak değerlendirildiği düşünülmüştü.

Söz konusu maddelere ilişkin veto çağrısını ise eski başkanlardan Aziz Yıldırım yapmıştı.

4,5,6,7 ve 8. madde ne içeriyor?

4. madde: Gayrimenkul portföyü genişletilecek

Kabul edilen 4. maddeyle, Fenerbahçe’nin gayrimenkul portföyünü genişletmesi hedefleniyor.

Maddeye göre kulüp, kamu kurumlarından veya üçüncü kişilerden gayrimenkul edinimi gerçekleştirebilecek.

5. madde: Bankalar Birliği’nden çıkış planı

Beşinci madde kapsamında, gerçekleştirilecek projelerden elde edilecek gelirle öncelikli olarak Bankalar Birliği’nden çıkılması planlanıyor.

Kalan gelirlerle tesis ve altyapı yatırımları yapılacak.

6. madde: Taşınmazların kiralanması ve ortaklık yetkisi

Altıncı maddeyle, kulübün sahip olduğu veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların kiraya verilmesi, irtifak hakkı tesisi, işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması gibi konularda yönetim kuruluna görev süresi boyunca yetki verildi.

7. madde: Yatırım ve proje yetkisi

Yedinci madde, yönetim kuruluna kulübün taşınmazları üzerinde yatırım, tesis, plan, proje ve tadilat gibi işlemleri yapma yetkisi tanıyor.

Yönetim, bu kapsamda kulüp mülkleri üzerinde inşaat, yenileme ve geliştirme projeleri yürütebilecek.

8. madde: Şirket ve ortaklık işlemlerine tam yetki

Kabul edilen sekizinci maddeyle yönetim kuruluna, yurt içi ve yurt dışında şirket, kooperatif veya vakıf kurma, ortak olma, pay devri ve halka arz gibi işlemler için tam yetki verildi.

Madde, ayrıca kulübün iştiraki olan şirketlerde sermaye artırımı, hisse devri, tür değişikliği ve tasfiye kararlarını da kapsıyor.