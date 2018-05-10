5 gollü maçta kupa Akhisarspor'un
Kupa finalinde Lopez'in golüyle Akhisarspor 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, ikinci yarıda Fernandao'yla maça denge getirdi. Akhisarsporlu Sissoko durumu 2-1 yaptı. Akhisar Barbosa ile 3-1'lik üstünlük sağladı. De Souza 86'da farkı 1'e indirdi. Akhisarspor, 3-2'lik skorla kupanın sahibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe, Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaştı.
Miguel Lopez'in 32. dakikadaki golüyle Akhisarspor 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Fenerbahçe, maçın 56. dakikasında Fernandao ile bulduğu golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.
Akhisarsporlu Sissoko 70. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Akhisarspor, Barbosa'nın 81. dakikada attığı golle 3-1'lik üstünlük sağladı.
Fenerbahçeli De Souza 86. dakikada farkı 1'e indirdi. 3-2'lik skorla Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Kaynak: AA