5 tecavüz ve 1 cinsel saldırıdan yargılanan eski Arsenalli futbolcu Thomas Partey şartlı kefaletle serbest bırakıldı

Arsenal’in eski futbolcusu Thomas Partey, 2021-2022 yıllarında üç kadına yönelik beş tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla Londra’daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Partey konuya ilişkin ilk duruşmada, şartlı kefaletle serbest bırakıldı.

Arsenal'dan ayrılmasının ardından gündeme geldi

Konuya ilişkin dava ve duruşmanın Ganalı futbolcunun Arsenal ile yol ayrımına gitmesinin ardından gelmesi kamuoyunda soru işaretleri uyandırırken Partey'in İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

The Athletic'in haberine göre sağlık kontrolünden geçen Partey İspanyol kulübü ile 2027 yılına kadar sürecek iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.