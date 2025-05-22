5. Yıldız kutlaması Yenikapı’da: Galatasaray’dan dev organizasyon

25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamaları 25 Mayıs'ta Yenikapı’da yüz binlerce taraftarla birlikte gerçekleştirecek.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlediği toplantıda şampiyonluk kutlamalarının detaylarını paylaştı. Yazgan, “25 Mayıs 2025 tarihi, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızla birlikte unutulmaz bir güne dönüşecek. Amacımız sadece stadyumdaki 50 bin kişiye değil, yüz binlere ulaşmak” dedi.

Kutlamaların Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirilmesiyle taraftarla doğrudan temas kurulacağını belirten Yazgan, teknik ekip ve futbolcuların simgesel yolculukla alana ulaşacağını duyurdu.

Kutlama takvimi ve detaylar

24 Mayıs cumartesi

* DJ performansları

* Göztepe-Galatasaray maçının toplu izlenmesi

25 Mayıs pazar

* 16.00 – Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak

* 17.30 – Takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.

* Sarayburnu'ndan tekneyle Galatasaray Adası üzerinden Yenikapı’ya varılacak

* 19.05 – Kutlamalar başlayacak

* Futbolcular kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıkacak

* Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak

* Katılım ve sanatçı listesi

GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar kutlamalara ücretsiz katılabilecek. Sahne alacak sanatçılar arasında Kenan Doğulu, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Emircan İğrek, Block3, Enbe Orkestrası, Gökhan Kırdar, Aydilge, Güliz Ayla, Coşkun Sabah, Betül Demir ve Altay yer alıyor.