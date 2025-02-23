500 milyon Euro'luk dev derbi! Galatasaray ile Fenerbahçe maçı düğümü çözebilir!

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de Rams Park'ta önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Karşılaşma şampiyonluk yarışı açısından önemli, zira her iki takım da kritik bir dönemeçte.

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda 23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup olarak 63 puanla lider. Fenerbahçe ise 18 galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyetle 57 puanda ikinci sırada yer alıyor.

Averajlar 'kafa kafaya'

Puanları yakın olan takımların averajları da benzer. Sarı kırmızılılar 23 maçta 59 kez fileleri havalandırırken, kendi kalesinde 23 gol gördü. Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı aynı oldu ancak rakiplerine 60 gol attı.

Galatasaray'ın averajı 36, Fenerbahçe'nin ise 37. İki takımın ligin ilk yarısındaki karşılaşması Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu da sarı kırmızıların ikili averajda önde olduğunu ortaya koyuyor.

Şampiyonluk yolunda önemli viraj

Eğer Galatasaray kritik derbiyi kazanırsa puan farkı 9'a çıkacak ve sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda daha da avantajlı konuma gelecek. Fenerbahçe'nin galibiyeti durumunda puan farkı 3'e düşecek.

Derbi, Türkiye'nin kadro yönünden en değerli iki takımı arasındaki ezeli rekabeti yansıtması açısından da önemli. İki takımın kadro değerlerinin toplamı 519 milyon Euro'yu buluyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin güncel kadro değerleri

Transfermarkt verilerine göre lig lideri Galatasaray'ın oyuncularının güncel değeri 277 milyon Euro olarak kayda geçti. Sarı kırmızılılarda Nijeryalı forvet Victor Osimhen 75 milyon Euro'luk değeriyle ön plana çıkıyor.

Gabriel Sara 23 milyon, Barış Alper Yılmaz 20 milyon, Davinson Sánchez 19 milyon, Lucas Torreira ise 15 milyon Euro'luk değeriyle sarı kırmızıların en değerli beş oyuncusu konumunda.

Fenerbahçe'nin kadro değeri ise bugün itibariyle 242 milyon Euro. Sarı lacivertlilerin en değerli oyuncusu 22 milyon Euro'yla Faslı ön libero Sofyan Amrabat oldu. Faslı oyuncuyu bir diğer Faslı Youssef En-Nesyri aynı değerle takip etti.

Allan Saint-Maximin ile Sebastian Szymański'nin güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olurken, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'nin değeri 15 milyon Euro olarak kayda geçti.

Galatasaray daha genç

Galatasaray'ın kadrosunda 30 oyuncu bulunurken, bunların yarısı milli takımlarda forma giyiyor. Takımın yaş ortalaması da 26,9 olarak kayda geçti.

Kadrosunda 29 futbolcu bulunan Fenerbahçe'nin de milli takımlara gönderdiği oyuncusu sayısı 15. Sarı lacivertlilerin yaş ortalamasının ise 28,8 olduğu görüldü.

'Gol kralı' adayları sahada!

Süper Lig'de gol krallığı yarışı da heyecanlı geçiyor. Başakşehirli Krzysztof Piątek 18 golle ilk sırada yer alırken, onu Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri 15 golle takip ediyor. İlk beşte Victor Osimhen 14 golle dördüncü, Edin Džeko 12 golle beşinci sırada yer alıyor. Her iki takım da bu maçta golcülerinde bel bağlayacak.

Okan Buruk derbide daha tecrübeli

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; bugüne kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş'la 12 kez karşılaşırken, sekiz kez kazandı, üç kez berabere kaldı. Buruk, Galatasaray'ın başında biri hükmen olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı dört kez galip gelirken, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise bu sezon başında çalıştırmaya başladığı sarı lacivertlilerin başında bir kez Galatasaray, bir kez de Beşiktaş'la karşılaştı. Mourinho'lu Fenerbahçe, her iki takım karşısında da galip gelemedi.

Mourinho daha önce farklı takımlarla Galatasaray karşısına çıkmıştı. Mourinho'lu Real Madrid 2013'te Galatasaray'ı 3-0 yenmiş, daha sonra 3-2 yenilmişti. Yine 2014 yılında Chealse bir maçta 1-1 berabere kalmış, ardından sarı kırmızılıları 2-0'la geçmişti.

Galibiyet primi iddiası

Derbi öncesi yayınlanan bazı haberlerde Fenerbahçeli oyunculara galibiyet halinde 1 milyon Euro prim verileceği öne sürüldü. Yine Galatasaray'ın da 1,2 milyon Euro'luk prim dağıtacağı iddia edildi.