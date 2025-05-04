60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. etabını Hollandalı sporcu Wout Poels kazandı

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci etabının startı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Çeşme Kalesi'nde 23 takımdan 140 bisikletçinin katılımıyla yapıldı.

TUR 2025'in sekizinci etabında genel klasman lideri olarak XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels turkuaz mayoyu giydi. Tırmanış kategorisinde de lider olan Poels, turkuaz mayoyu giydiği için kırmızı mayoyu temsili olarak Spor Toto'dan Ahmet Örken üstünde taşıdı. Sekizinci etabın startına beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, yeşil mayoyu ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi giyerek başladı.

Sporcular, TUR 2025'in sekizinci ve son etabında 108,7 kilometre pedal çevirdi ve TUR 2025 İzmir'de Bostanlı İskelesi'nde sona erdi.

Selçuk-Çeşme arasındaki sekizinci ve son etabı XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels kazandı.