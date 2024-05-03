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64 yıl önce oynanan GS-FB derbisinin görüntüleri paylaşıldı

Sinema Genel Müdürlüğü 1960'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının görüntülerini paylaştı.

AA
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 1960 yılında Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçından görüntüler paylaştı.

Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 117. yaşı kutlu olsun" ifadesi kullanılarak, 1960'ta Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçından görüntüler yer verildi.