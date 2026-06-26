Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım devam ediyor. Birbirinden ünlü güreşçiler başpehlivan olabilmek için mücadele verecek. Birinci olan isim 1 milyon 655 bin lira ödül alacak. Peki, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü başlayacak ve 5 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek. Organizasyon, her yıl olduğu gibi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Müsabakaların TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanması bekleniyor.