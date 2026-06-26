665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor?
Bu Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin 665'incsi düzenlenecek. Sarayiçi Er Meydanı'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Güreşseverlerin 3 gün boyunca mücadeleye doyacağı müsabakalar öncesi sıklıkla "665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım devam ediyor. Birbirinden ünlü güreşçiler başpehlivan olabilmek için mücadele verecek. Birinci olan isim 1 milyon 655 bin lira ödül alacak. Peki, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor?
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor?
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü başlayacak ve 5 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek. Organizasyon, her yıl olduğu gibi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
Müsabakaların TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanması bekleniyor.