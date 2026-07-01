665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın mı başlıyor, ne zaman başlıyor?

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Yağlı güreşin en prestijli organizasyonu olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri için heyecan dorukta... Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek müsabakaların tarihi, saati ve kanalı sıkça araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü başlayacak ve 5 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek. Organizasyon, her yıl olduğu gibi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Müsabakaların TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.