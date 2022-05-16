75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör ringde kalbine yenildi
Almanya'da yaşayan 36 yaşındaki genç boksör Musa Askan Yamak, çıktığı ringde kalbine yenildi.
İHA
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Boksör 36 yaşındaki Musa Askan Yamak, dün gece Münih'te +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı. Yamak, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.
Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu Giresunlu Musa Askan Yamak, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmedi.
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