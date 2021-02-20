A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu 5. maçında Hollanda lider Hırvatistan'ı 65-57 yendi.

Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurmasıyla A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu'nda ilk üç sırada yer almayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.

Elemelerde 3. galibiyetini alan Hollanda da Hırvatistan ve Türkiye gibi şampiyonaya katılmayı garantiledi. İsveç ise son sırada kalarak şampiyona hakkını yitirdi.

D Grubu'nun son maçında A Milli Takım, 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer mücadelesi ise saat 17.00'de İsveç ile Hollanda arasında olacak.