A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'a gitti
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup maçlarında Galler ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Roma'dan hareket eden ay-yıldızlı ekip, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na ulaştı. Kafileyi havalimanında, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.
Türk Milli Takımı, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
Etiketler