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A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'a gitti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup maçlarında Galler ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Roma'dan hareket eden ay-yıldızlı ekip, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na ulaştı. Kafileyi havalimanında, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Türk Milli Takımı, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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