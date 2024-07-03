A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te ne kadar ikramiye alacak? (EURO 2024 para ödülleri)
EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, dün Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Milliler hem grup aşamasındaki galibiyetler hem de üst tura kalması nedeniyle para ödülü de aldı. Futbolseverler "Euro 2024 çeyrek final, yarı final ve final para ödülleri ne kadar" ile "Euro 2024 galibiyet primi" sorularını merak etmeye başladı. İşte millilerin kazancı!
EURO 2024 F Grubu'nda iki galibiyet alan A Milli Futbol Takımı, son 16'da dün Avusturya'ya karşılaştı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan milliler çeyrek finale yükseldi.
EURO 2024 galibiyet primi ne kadar?
EURO 2024'e katılım bedeli için 9 milyon 250 bin Euro kazanan A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve Çekya'yı yendiği için 1'er milyon Euro'yu daha kasasına koydu. Son 16 turuna kaldıkları için de 1,5 milyon Euro daha aldılar.
A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te ne kadar para kazandı?
Sözcü'nün haberine göre A Milli Futbol Takımı, maçı kazandığı içi 1 milyon, çeyrek finale kaldığı için de 2,5 milyon Euro daha kazandı. Milli takım bu aşamaya kadar 16 milyon 250 bin Euro kazanmış oldu.
EURO 2024 para ödülleri ne kadar?
EURO 2024 turnuvasında takımlara ödenecek para ödülleri şöyle:
Katılım ücreti: 9.25 milyon Euro
Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon Euro ve beraberlik için 500.000 Euro
Son 16 turuna yükselme: 1,5 milyon Euro
Çeyrek finale yükselme: 2.5 milyon Euro
Yarı finale yükselme: 4 milyon Euro
İkincilere: 5 milyon Euro ek ödeme.
2024 Avrupa şampiyonu: 8 milyon Euro'luk ekstra ödeme