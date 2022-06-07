A Milli Futbol Takımı Litvanya'yı 6-0 yendi

2. dakikada Halil’in pasıyla rakip yarı alanda topla buluşan Doğukan, rakiplerini geçerek ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

10. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun şutunda top, baraja da çarparken az farkla üstten dışarı gitti.

14. dakikada kendi yarı alanında topu kazanan Halil Dervişoğlu’nun, rakip yarı alanda savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Doğukan, kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2



54. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası içinde yaptığı şutta Sirvys yatarak, topa engel oldu. VAR uyarısı sonrası hakem Novak Simovic pozisyonu izleyerek, topun elle oynandığına karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.



56. dakikada beyaz noktada topun başında geçen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3



64. dakikada Laukzemis’in ceza yayı üzerinden yaptığı şutta top üst direğe çarparak dışarı gitti.



72. dakikada topu kapan Halil, ceza sahası içinde kaleci Setkus’u da geçerek yaptığı vuruşta savunma gole izin vermedi.



81. dakikada Salih Özcan’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine yerden sert gönderdiği ortaya yakın mesafede dokunan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi. 0-4



83. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Setkus, sağına gelen topu yatarak gole izin vermedi.



89. dakikada ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Kerem, arka direğe yolladığı pasta Yunus Akgün topu ağlara gönderdi. 0-5



90+1. dakikada Orkun’un pasında ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, kaleciyi geçerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-6



Stat: Vilnius LFF

Hakemler: Novak Simovic xx, Nikola Djorovic xx, Milos Simovic xx

Litvanya: Ernestas Setkus x, Pijus Sirvys x, Benas Satkus x, Linas Klimavicius x, Saulius Mikoliünas x, Vilius Armanavicius x, Linas Megelaitis x (Edgaras Utkus dk. 46 x), Arvydas Novikovas x (Tomas Petkevicius dk. 64 x), Paulius Golubickas x (Dominykas Barauskas dk. 76 x), Artur Dolznikov x (Fedor Cernych dk. 46 x), Karolis Laukzemis x (Augustinas Klimavicius dk. 64 x)

Yedekler: Dziugas Bartkus, Ignas Plükas, Edvinas Girdvainis, Vykintas Slivka, Ignas Kruzikas, Giedrius Matulevicius

Teknik Direktör: Valdas Ivanauskas

Türkiye: Doğan Alemdar xx, Mert Müldür xx, Ozan Kabak xx (Cenk Özkaçar dk. 76 xx), Kaan Ayhan xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Eren Elmalı dk. 59 xx), Cengiz Ünder xx (Yunus Akgün dk. 46 xxx), Salih Özcan xxx, Hakan Çalhanoğlu x (Orkun Kökçü dk. 46 xx), Doğuhan Sinik xxx (Kerem Aktürkoğlu dk. 66 xx), Halil Dervişoğlu xxx, Serdar Dursun xxx

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Tiago Çukur

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Goller: Doğukan Sinik (dk. 2 ve 14), Serdar Dursun (dk. 56 ve 81), Yunus Akgün (dk. 89), Halil Dervişoğlu (dk. 90+1) (Türkiye)

Sarı kartlar: Golubickas, Linas Klimavicius, Sirvys, Edgaras Utkus (Litvanya), Hakan Çalhanoğlu, Serdar Dursun (Türkiye)