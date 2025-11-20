A Milli Futbol Takımı'nın play-off maçı saati belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabı yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın başlama saati belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26 Mart 2026'da Türkiye'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın yeri daha sonra açıklanacak.
Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.
