A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın Sırbistan'la karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki ikinci maçında yarın Sırbistan'la karşılaşacak.
AA
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Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 03.30'da başlayacak.
VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1'le geçen milli takım, beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etmişti.
Ay-yıldızlı ekibin ikinci hafta maç programı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız 31 Mayıs Cuma günü 03.30'da Sırbistan'la; 1 Haziran Cumartesi günü 21.00'de Güney Kore ile; 2 Haziran Pazar günü ise 23.00'de ABD ile karşılaşacak.