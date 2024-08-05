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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çin oldu. Çeyrek final maçları yarın South Paris Arena'da oynanacak.

Haber Merkezi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti.

South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek final maçı ne zaman?

Çeyrek final maçları yarın South Paris Arena'da oynanacak.

Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:

10.00 Çin-Türkiye

14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

18.00 ABD-Polonya

22.00 İtalya-Sırbistan