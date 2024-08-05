A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çin oldu. Çeyrek final maçları yarın South Paris Arena'da oynanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti.
South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek final maçı ne zaman?
Çeyrek final maçları yarın South Paris Arena'da oynanacak.
Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:
10.00 Çin-Türkiye
14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
18.00 ABD-Polonya
22.00 İtalya-Sırbistan