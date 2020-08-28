A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar'ın aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü ile Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ilk kez kadroda yer alan isimler oldu.
Kaleci: Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Muhammed Kabak, Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım
Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç
Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman