A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: Arda Güler, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu...
A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası ev sahibi ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği listede genç ve tecrübeli isimler bir arada yer aldı. İşte hazırlık maçları için A Milli Takım aday kadrosu...
A Milli Futbol Takımı’nın, Haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, iki önemli karşılaşma için hazırlıklara başlıyor.
Türkiye, 7 Haziran 2025’te saat 22.40’ta ABD ile, 11 Haziran 2025’te ise saat 04.00’te Meksika ile karşı karşıya gelecek.
Montella’nın açıkladığı geniş kadroda dikkat çeken isimler arasında Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü yer aldı. Kadroda aynı zamanda genç oyunculara da yer verildi.
🧤 Kaleciler
Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Berke Özer
🛡️ Defans
Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mustafa Eskihallaç, Yasin Özcan, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek
⚙️ Orta Saha
Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü
🎯 Forvet
Arda Güler, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Kenan Yıldız, Mustafa Hekimoğlu