A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: Arda Güler, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu...

A Milli Futbol Takımı’nın, Haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, iki önemli karşılaşma için hazırlıklara başlıyor.

Türkiye, 7 Haziran 2025’te saat 22.40’ta ABD ile, 11 Haziran 2025’te ise saat 04.00’te Meksika ile karşı karşıya gelecek.

Montella’nın açıkladığı geniş kadroda dikkat çeken isimler arasında Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü yer aldı. Kadroda aynı zamanda genç oyunculara da yer verildi.

🧤 Kaleciler

Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Berke Özer

🛡️ Defans

Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mustafa Eskihallaç, Yasin Özcan, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek

⚙️ Orta Saha

Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü

🎯 Forvet

Arda Güler, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Kenan Yıldız, Mustafa Hekimoğlu