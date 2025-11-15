A Milli Takım Bulgaristan'ı ağırlıyor! İşte ilk 11'ler
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan'ı konuk ediyor. İşte maçın ilk 11'leri...
Bu maç öncesinde ay-yıldızlılar, 9 puanda bulunuyor. Rakip Bulgaristan'ın ise henüz puanı bulunmuyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Türkiye-Bulgaristan karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Nicholas Walsh, Francis Connor, Daniel McFarlane (İskoçya)
İlk 11'ler
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Bulgaristan: Mitov, Petrov, Kraev, Chernev, Gruev, Kristian Dimitrov, Zdravko Dimitrov, Rusev, Despodov, Krastev, Georgiev