A Milli Takım, Dünya Kupası grubunun en değerlisi oldu: Arda Güler ve Kenan Yıldız fark attı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, toplam 522 milyon euroluk kadro değeriyle grubun en pahalı takımı konumunda bulunuyor. Türkiye’yi 356 milyon euroyla ABD takip ederken, Paraguay 134 milyon euro, Avustralya ise 51 milyon euro seviyesinde kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası, ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak. Toplam 48 takımın mücadele edeceği organizasyonda Türkiye, D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye zirvede yer aldı

A Milli Takım’ın kadro değerinde genç yıldızlar önemli rol oynadı. Türkiye’nin en değerli futbolcusu 90 milyon euroyla Arda Güler olurken, onu 75 milyon euroyla Kenan Yıldız takip etti.

ABD ikinci sırada

Grubun ev sahibi ekiplerinden United States men's national soccer team ise 356 milyon euroluk toplam değere sahip. ABD kadrosunun en pahalı isimleri 50 milyon euro değer biçilen Christian Pulisic ile 30 milyon euroluk Weston McKennie oldu.

Paraguay’da Enciso dikkat çekiyor

Paraguay Milli Takımı’nın toplam kadro değeri 134 milyon euro olarak hesaplandı. Takımın en değerli futbolcuları 25 milyon euroyla Diego Gómez ve 22 milyon euroyla Julio Enciso olarak öne çıktı.

Avustralya grubun en düşük değerlisi

D Grubu’nun en düşük piyasa değerine sahip ekibi ise Avustralya oldu. 51 milyon euroluk kadro değerine sahip Avustralya’da 10 milyon euroluk Alessandro Circati ile 8 milyon euroluk Jordan Bos takımın en değerli isimleri arasında yer aldı.