A Milli Takım, Macaristan karşısında avantaj peşinde (Muhtemel 11 belli oldu)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda rakibi Macaristan ile tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Macaristan maçı RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20'de başlayacak, karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kružliak yönetecek. Müsabaka TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

İki oyuncumuz cezalı

Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.​​​​​​​

A Milli Futbol Takımı, 638. maçına çıkacak

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında bugün İstanbul'da Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 638'inci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 352'si resmi, 285'i özel toplam 637 maç oynayıp, biri hükmen 248 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 273'ü deplasmanda, 275'i Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 870 gol attı, kalesinde 911 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 637 karşılaşmanın 553'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Montella yönetiminde 20'nci maç​​​​​​​

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 20'nci sınavını Macaristan karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 14'ü resmi, 5'i özel 19 maça çıkan milliler, 9 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 28 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 26 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Mert, Emirhan, Abdülkerim, Eren, Hakan, Kaan, Barış, Orkun, Kenan, Kerem.