A Milli Takım’da hedef büyüdü: Her kupaya talibiz

A Milli Futbol Takımı’nın ABD ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Vincenzo Montella ve savunma oyuncusu Merih Demiral önemli açıklamalarda bulundu.

Montella, Kurban Bayramı mesajıyla başladığı konuşmasında “Uzakta da olsak kalbimiz memleketimizle beraber. Tüm milletimizin bayramını kutluyorum” dedi. ABD’de olmanın, 2026 Dünya Kupası öncesi büyük bir deneyim olduğunu vurgulayan Montella, “Ortamı görmek, tecrübe etmek bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

"Kazanmak önceliğimiz, ama adaptasyon da şart"

Hazırlık maçlarının amacını “adaptasyon” olarak tanımlayan Montella, farklı rakip yapılarına karşı oynayacak olmanın oyuncular için değerli olduğunu söyledi:

“Meksika ile ilk kez karşılaşacağız. Fiziksel olarak bizden önde olabilirler ama bizim için kendi performansımız daha önemli. Bu maçlar dostluk gibi görünse de kazanmak her zaman önceliğimiz.”

Takım yapısına dair de değerlendirmelerde bulunan Montella, “Formasyon ve ilk 11 konusunda net fikirlerim var. Genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlıyoruz. En iyi olan futbolcuyu oynatacağız” dedi.

"İspanya değil, Gürcistan maçı asıl belirleyici olacak"

Montella, Avrupa Şampiyonası’ndaki grup sürecine dair değerlendirmesinde, kamuoyunun dikkatini başka bir yöne çekti:

“Herkes İspanya’yı konuşuyor ama odak noktamız Gürcistan olmalı. Turnuvanın ilk maçı çok zorlu olacak. Gürcistan’ın ne kadar güçlü olduğunu Avrupa Şampiyonası’nda gördük. Adım adım ilerlemeliyiz.”

"Oyuncular arası bağ çok güçlü, bu atmosfer 2026’ya taşır"

Montella, sağlık durumu takip edilen oyuncularla ilgili bilgi vererek, “Mert’in durumu maç saatinde netleşecek. Ahmet’in de durumu takip ediliyor. Kimseyi dışarıda bırakmıyoruz, her oyuncumuz değerli” dedi.

Takım içerisindeki olumlu havaya da değinen İtalyan teknik adam, “Burada gerçekten çok iyi bir hava var. Oyuncular arasında güçlü bir bağ var. Umarım bu birliktelik bizi 2026’ya taşır” diye konuştu.

Demiral: "Çağlar-Merih duvarı geri dönüyor"

Basın toplantısında konuşan Merih Demiral ise, yeniden Çağlar Söyüncü ile sahada olmanın heyecanını yaşadığını belirtti:

“Çağlar-Merih duvarını çok özledik. Yeniden birlikte oynamak mutluluk verici. Çok güzel bir takımımız var, bu birlikteliği sürdürmek istiyoruz.”

Demiral, Türkiye’nin büyük maçlarda ortaya koyduğu performansa da dikkat çekerek, “İspanya çok güçlü ama biz büyük maçları seven bir milletiz. Her maç bizim için aynı önemde” ifadelerini kullandı.

"Her kupaya talibiz"

Kişisel hedeflerine de değinen milli futbolcu, “Asya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk futbolcu olmak gurur vericiydi ama daha büyük hedeflerim var. Dünya Kupası da dahil her turnuvaya katılıp kupayla dönmek istiyoruz. Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne çıktık, şimdi her kupaya talibiz” dedi.