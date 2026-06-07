A Milli Takım'dan Dünya Kupası öncesi moral galibiyeti
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak hazırlık sürecini kayıpsız tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, daha önce de Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'nin Florida eyaletinde oynanan özel maçta Venezuela'yı 2-1 mağlup etti.
Inter Miami FC Stadı'nda oynanan karşılaşmada Venezuela, 14. dakikada Mendoza'nın golüyle öne geçti. Ay-yıldızlı ekip, 44. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.
İkinci yarıda baskısını artıran milliler, 54. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle üstünlüğü yakaladı ve mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Hazırlık maçlarını kayıpsız tamamladı
Bu sonuçla A Milli Takım, Dünya Kupası öncesinde oynadığı iki hazırlık maçını da galibiyetle tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, hazırlık sürecindeki ilk karşılaşmada İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti.
Milliler, Venezuela galibiyetiyle birlikte Dünya Kupası öncesi moral depolarken, teknik heyet de takımın genel performansına ilişkin olumlu sinyaller aldı.