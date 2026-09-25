A Milli Takımımız, Fransa'ya 1-0 yenildi

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Kocaeli Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Fransa'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Kylian Mbappe attı.

Bu sonuçla Fransa 3 puanın sahibi oldu, ay-yıldızlı ekip ise ilk maç sonunda puanla tanışamadı.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile oynayacak.Grubun diğer maçında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

Uğurcan Çakır'a kırmızı kart

Ay-yıldızlı ekip, mücadelenin 87. dakikasında Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Hızlı gelişen Fransa atağında ceza sahasının dışına açılan Uğurcan, Barcola'nın şutunu engelledi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izleyen Alman hakem Felix Zwayer, Uğurcan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kartını gösterdi.

Melih Kabasakal ilk kez forma şansı buldu

Aday kadroya ilk kez davet edilen Melih Kabasakal, A Milli Takım formasını Fransa karşısında giydi. Melih, mücadelenin 88. dakikasında İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu.

Mbappe sakatlandı

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Mbappe attığı golün ardından sakatlanarak yerde kaldı. Tedavisinin ardından kısa bir süre daha oyuna devam eden Mbappe, 58. dakikada bir kez daha kendisini yere bıraktı. Teknik direktör Zidane, 59. dakikada Mbappe'nin yerine Desire Doue'yi oyuna aldı.

Fransa'ya karşı 5. yenilgi

Türkiye, Fransa'ya karşı oynadığı 7. maçta 5. yenilgisini aldı. Rakibine karşı oynadığı son iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alan ay-yıldızlı ekip, rakibinden 14. golünü yerken, rakibi karşısında 5 kez fileleri havalandırdı.

Barış Alper'in forması yırtıldı

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında forması yırtıldı. Fransız futbolcu Upamecano ile girdiği mücadelede forması yırtılan Barış, 33. dakikada saha kenarına gelerek formasını değiştirdi.

Montella ilk hamlelerini 75'te yaptı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa karşısında ilk hamlesini 75. dakikada gerçekleştirdi.

Bu dakikada Oğuz Aydın ve Can Uzun kenara gelirken, Kerem Aktürkoğlu ve Eren Elmalı oyuna girdi.