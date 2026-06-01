A Milli Takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

FIFA Dünya Kupası öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçından 4-0 galip ayrılan milli takım, yarın ABD'ye gidecek ve 7 Haziran'a kadar Florida'da kamp yapacak. Ay-yıldızlılar kampın son gününde Venezuela'yla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Eren Elmalı hastaneye kaldırıldı

Karşılaşmanın 7. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Eren Elmalı, bu pozisyonun ardından 20 dakika daha sahada kaldı.

Can Uzun'un golünde pası veren Eren Elmalı, daha sonra baş dönmesi şikayetiyle kenara gelerek yerini Zeki Çelik'e bıraktı. Eren, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Milli takımda Eren Elmalı'nın oyundan çıkmasıyla Mert Müldür sol beke geçerken, Zeki Çelik de sağ bekte görev yaptı.

Can Uzun, milli takımda ilk golünü attı

A Milli Futbol Takımı'nın Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 20 yaşındaki oyuncusu Can Uzun, Kuzey Makedonya karşısında kaydettiği golle, milli forma altında ilk kez ağları havalandırdı.

Mücadelede Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan genç oyuncu, uzaktan sert şutunda fileleri havalandırdı. Can Uzun, müsabakada Deniz Gül'ün golünde pası veren isim oldu.

Deniz Gül'ün milli formayla 2. gol sevinci

Milli takımın Porto'da forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Gül, Kuzey Makedonya karşısında milli formayı 7. kez giydi.

Mücadelenin 53. dakikasında Can Uzun'un ortasında topu kafayla filelere göndermeyi başaran genç oyuncu, skoru 3-0'a getiren isim oldu.

Deniz Gül, milli forma altındaki ilk golünü Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile oynanan maçta atmıştı.

Arda Güler'e sevgi seli

A Milli Futbol Takımı'nın Real Madrid forması giyen yıldız oyuncusu Arda Güler, Chobani Stadı'nda tezahüratlarla karşılandı.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Arda Güler ısınmaya giderken, tribünler de genç futbolcuya alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Milli futbolcu da taraftarların sevgisine el sallayarak karşılık verdi.

Muhammed Şengezer ve Aral Şimşir ilk kez milli oldu

A Milli Futbol Takımı'nda 2 futbolcu, Kuzey Makedonya karşısında ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

RAMS Başakşehir formasını giyen kaleci Muhammed Şengezer, daha önce 9 kez kadroda olmasına karşın süre almadığı milli takımda Kuzey Makedonya karşısında ilk kez sahaya çıktı. 29 yaşındaki file bekçisi, 63. dakikada Altay Bayındır'ın yerine oyuna dahil oldu.

Milli takım formasını ilk kez giyen bir diğer isim ise Aral Şimşir oldu. Danimarka'nın Midtjylland ekibinde oynayan 23 yaşındaki futbolcu, daha önce Romanya ve Kosova maçlarının kadrosuna çağırılmış ancak sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Aral Şimşir, 63. dakikada Can Uzun'un yerine oyuna girdi.

Yeni IFAB kuralları işledi

Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinde, Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni kurallar uygulandı.

Müsabakanın 21. dakikasında A Milli Futbol Takımı'nın atağında top auta çıkarken, Kuzey Makedonya kalecisi Dimitrievski ve savunma oyuncuları, oyunu geç başlatınca hakem Jose Luis Munuera, milliler lehine korner kararı verdi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Dünya Kupası öncesinde oyunun yavaşlamaması adına bazı kural değişikliklerine gitmiş, bu kuralların da organizasyonda uygulanacağını duyurmuştu.