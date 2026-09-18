A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 isim ilk kez davet edildi
A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı Fransa, İtalya ve Belçika maçlarının aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği kadroda İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal ilk kez A Milli Takım’a davet edildi.
A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu açıklandı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 25 Eylül’de Fransa, 28 Eylül’de İtalya, 2 Ekim’de Belçika ve 5 Ekim’de yeniden İtalya ile karşı karşıya gelecek.
4 futbolcu ilk kez davet edildi
Montella’nın açıkladığı kadroda dört isim için bir ilk yaşandı. İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.
A Milli Takım’ın aday kadrosu
Kaleci: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün