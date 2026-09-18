A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 isim ilk kez davet edildi

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A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 25 Eylül’de Fransa, 28 Eylül’de İtalya, 2 Ekim’de Belçika ve 5 Ekim’de yeniden İtalya ile karşı karşıya gelecek.

4 futbolcu ilk kez davet edildi

Montella’nın açıkladığı kadroda dört isim için bir ilk yaşandı. İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

A Milli Takım’ın aday kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün