A Milli Takım'ın aday kadrosu değişti: Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Galler maçı öncesi kadrosunda değişiklik yaptı. Sol kasığında zorlanma yaşayan Semih Kılıçsoy, iyileşemediği için kadrodan çıkarıldı. Mustafa Erhan Hekimoğlu da Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna gönderildi.
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk mücadelesinde Galler'le karşılaşacak Öncesinde aday kadroda iki oyuncuda değişikliğe gidildi.
Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle kampa katılan Semih Kılıçsoy, Galler ve İzlanda maçları süresinde tam olarak iyileşemeyeceği gerekçesiyleaday kadrodan çıkarıldı.
Beşiktaş forması giyen Mustafa Erhan Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda ve San Marino'yla karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna gönderildi.