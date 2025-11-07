A Milli Takım’ın Bulgaristan ve İspanya kadrosu açıklandı

2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi açıklanan kadroda Midtjyllandlı Aral Şimşir ilk kez yer aldı; sakatlığı süren Can Uzun ise davet edilmedi.

Bir önceki kamp döneminde yaşanan kriz sonrası kadrodan ayrılan kaleci Berke Özer bu kez listeye alınmadı. Sakatlığı bulunan Can Uzun da kadroya dahil edilmedi. Stuttgart’ta forma giyen Atakan Karazor ise yeniden davet edilen isimlerden biri oldu.

Kaan Ayhan, Emirhan Topçu ve Yusuf Sarı da kadroya geri dönen oyuncular arasında yer aldı.

A Milli Takım kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı