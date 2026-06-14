A Milli Takım'ın Dünya Kupası 11'i belli oldu
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Avustralya ile karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayan Ay-Yıldızlılarda ilk 11 de belli oldu. Ay-Yıldızlılar sahaya Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, İsmail, Barış Alper, Arda ve Kerem ilk 11'iyle çıkacak.
Ay-Yıldızlılar, 24 yıl aranın ardından yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşarken, turnuvaya galibiyetle başlamayı amaçlıyor. D Grubu'nda yer alan Türkiye, Avustralya karşısında alacağı puan ya da puanlarla üst tur yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.
Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.
Teknik heyetin belirlediği ilk 11 de netleşti.
Türkiye sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıkacak.