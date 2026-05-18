A milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı’nın 35 kişilik geniş aday kadrosu duyuruldu. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği listede yıldız isimler dikkat çekti.
A Milli Takım’ın aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı
Montella’nın öğrencileri, mart ayında oynanan UEFA play-off karşılaşmalarında Romanya ve Kosova’yı mağlup ederek 2002 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmişti.