A Milli Takım'ın Euro 2024'teki muhtemel rakibi belli oldu!
Son dakika gelişmesi... Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın turu geçmesi halinde çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.
Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda D Grubu'nu üçüncü tamamlayan Hollanda ile E Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Romanya karşı karşıya geldi.
Münih Futbol Arena'da oynanan maçta Romanya'yı 3 golle mağlup eden Hollanda, adını çeyrek finale yazdırdı.
Hollanda'ya çeyrek final biletini kazandıran isimler Liverpoollu golcü Cody Gakpo ve Donyell Malen (2) olurken A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakibi Portakallar oldu.
A Milli Takım, Son 16 Turu'ndaki Avusturya karşılaşmasından galip çıkan taraf olursa çeyrek finalde Ronald Koeman'ın çalıştırdığı Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Hollanda'yı tanıyalım
Dünya Kupası tarihinde 3 kez final oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamayan, Avrupa Şampiyonası'nda ise tek zaferini 1988'de yaşayan Hollanda, 36 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.