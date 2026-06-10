A Milli Takım'ın tarihi maçında düdük çalacak isim belli oldu
24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki ilk sınavı öncesi hakem kadrosu belli oldu. Millilerin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına ilişkin hakem kadrosu açıklandı.
24 yıl aradan sonra Dünya Kupası heyecanı yaşamaya hazırlanan milliler, turnuvadaki ilk karşılaşmasında Avustralya ile mücadele edecek.
A Milli Takım'ın 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile oynayacağı karşılaşmada görev yapacak hakem duyuruldu.
Mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek.
VAR hakemi Peru'dan
Karşılaşmada Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek.
Mücadelenin VAR koltuğunda ise Peru Futbol Federasyonu'ndan Michael Orue görev yapacak.