A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü belli oldu
A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu. İtalyan teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Son 2 sezon Adana Demirspor’da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla’yı çalıştırdı.
Haber Merkezi
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Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü belirledi.
Ay yıldızlı ekibin yeni çalıştırıcısı Vincenzo Montella oldu.
İtalyan çalıştırıcı, futbol federasyonu yetkilileri ile görüşmek için Türkiye’ye gelmişti. Yapılan görüşmlerin ardından anlaşma sağlandı.
Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Futbol federasyonu resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.