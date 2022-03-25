A Milliler Portekiz'e 3-1 yenildi

11. dakikada sağ kanatta Otavio’nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Bruno Fernandes kullandı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Jota’nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.

12. dakikada Fernandes’in pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Cristiano Ronaldo uzaktan sert vurdu ancak Uğurcan bu pozisyonda topa sahip oldu.

15. dakikada Fernandes’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bernardo Silva gelişine sert vurdu. Yerden giden top direkten dönerken, ceza sahası içindeki Otavio çaprazdan vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada Portekiz savunmasının uzaklaştırmak istediği top Cengiz Ünder’de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Diogo Costa topa sahip oldu.

22. dakikada milliler çok hızlı çıktı. Hakan’ın pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem ceza sahası içi sağ çaprazından son çizgiye inip arka direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Berkan’ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

27. dakikada A Milli Takım’ın baskısı sonrasında top Orkun Kökçü’de kaldı. 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Diogo Costa son anda topu kornere gönderdi.

42. dakikada gelişen Portekiz atağında ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Otavio ceza sahası içi sol çaprazında müsait durumda bulunan Jota’ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-0

İkinci yarı

48. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Jota kaptı ve hızlı şekilde Bernardo Silva’ya aktardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Silva’nın vuruşunda Uğurcan uzanarak gole izin vermedi ve dönen topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada kaleci Diogo Costa’nın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jota, ceza sahası dışına çıkan Uğurcan’dan önce topa sahip oldu ve direkt kaleyi düşündü. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz, Cengiz Ünder’e pasını atıp savunmanın arkasına sarktı. Cengiz’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-1

82. dakikada ceza sahası içinde Fonte, Enes’e faul yaptı. İlk önce oyunu devam ettiren hakem Daniel Siebert, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada beyaz noktasın başına geçen Burak Yılmaz, topu üstten dışarı gönderdi.

90+4. dakikada Leao’nun ara pasında ceza sahası sol çaprazında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Nunes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Estadio do Dragao

Hakemler: Daniel Siebert xx, Jan Siedel xx, Rafael Foltyn xx

Portekiz: Diogo Costa xx, Diogo Dalot xx, Danilo xx, Jose Fonte xx, Raphael Guerreiro xx (Nuno Mendes dk. 88 ?), Bruno Fernandes xx (Carvalho dk. 80 ?), Joao Moutinho xx (Nunes dk. 88 ?), Bernardo Silva xx, Diogo Jota xx (Joao Felix dk. 71 xx), Otavio xx (Rafael Leao dk. 89 ?), Cristiano Ronaldo xx

Yedekler: Rui Patricio, Jose Sa, Tiagoc Djalo, Vitinha, Andre Silva, Gonçalo Guedes, Cedric

Teknik Direktör: Fernando Santos

Türkiye: Uğurcan xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Ozan Kabak xx, Zeki Çelik xx (Yusuf Yazıcı dk. 80 ?), Berkan Kutlu xx (Serdar Dursun dk. 90 ?), Orkun Kökçü xx (Dorukhan Toköz dk. 80 ?), Cengiz Ünder xx, Kerem Aktürkoğlu xx (Enes Ünal dk. 66 xx), Hakan Çalhanoğlu xx, Burak Yılmaz x

Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Mert Müldür, Taylan Antalyalı, Caner Erkin, Abdülkadir Ömür, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Goller: Otavio (dk. 15), Jota (dk. 42), Nunes (dk. 90+4) (Portekiz), Burak Yılmaz (dk. 65) (Türkiye)

Sarı kartlar: Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, Merih, Dorukhan (Türkiye), Jota, Moutinho (Portekiz)